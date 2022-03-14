UFC анонсировал бой 37-летнего Максима Гришина на турнире UFC Fight Night

Российский полутяжеловес Максим Гришин 21 мая проведет поединок против Жаилтона Алмейды.

Бой должен состояться в рамках турнира UFC Fight Night, главным событием которого станет поединок между Холли Холм и Кэтлин Виейрой.

На счету Гришина четыре боя в UFC, в которых он одержал две победы и потерпел два поражения.

В активе Алмейды лишь один поединок в сильнейшем промоушене мира, в котором он одержал досрочную победу над Данило Маркесом.

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