Александр Емельяненко: «Из-за возмутительной политики Meta, где призывают к насилию против россиян, я покидаю платформу»

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что больше не будет вести страницу в инстаграме.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура России потребовала внести компанию Meta (владеет Фэйсбуком и Инстаграмом) в список экстремистских организаций.

«Из-за недопустимой и возмутительной политики компании Meta, где пользователи фэйсбука и инстаграма смогут призывать к насилию против россиян, я покидаю платформу.

Мне всегда была важна связь с вами, и я всегда вел свои социальные сети! Останавливаться не собираюсь, буду только набирать обороты», – написал Емельяненко-младший.

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