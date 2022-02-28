Александр Емельяненко про ситуацию на Украине: «Мы даем этот бой, чтобы воцарился мир»

Российский тяжеловес прокомментировал ситуацию в Украине.

«Мы единый народ. Россия не начинает войны, Россия их заканчивает! Мы взяли удар на себя, чтобы война на Донбассе наконец-то закончилась.

«Нет» притеснению и убийствам славян в ЛНР и ДНР, где со времен Майдана похоронены уже десятки тысяч ни в чем не повинных мирных жителей. Кто-то просто не замечал этой войны 8 лет и ничего с этим не делал.

Мы даем этот бой, чтобы воцарился мир. Сложные времена, сложные, но необходимые для общего будущего решения. Храни Господь всех украинцев и русских в эти дни», – написал Емельяненко в инстаграме.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.