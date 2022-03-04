Во сколько UFC 272 Масвидаль – Ковингтон: когда, во сколько, время начала основного карда 6 марта

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6 марта пройдет UFC 272, где в главном бою Хорхе Масвидаль подерется против Колби Ковингтона.

В со-главном — бою Рафаэля Дос Аньоса против Ренато Мойкано, а перед этим подерутся Эдсон Барбоза и Брайс Митчел, перед которыми фанатам смешанных единоборств будет представлено еще 11 жарких поединков.

Во сколько UFC 272

  • UFC 272 начнется в 02:00 по московскому времени.

В ранних прелимах турнира подерутся:

  • Брайан Келлехер — Умар Нурмагомедов;
  • Тим Эллиотт — Тагир Уланбеков;
  • Девонт Смит — Людовит Клейн;
  • Михал Олексийчук — Дастин Джакоби.

Прелимы UFC 272 стартуют в 04:00 (мск), где встретятся еще 4 пары:

  • Джалин Тернер — Джейми Малларки;
  • Марина Родригес — Ян Сяонан;
  • Мария Агапова — Марина Мороз;
  • Николо Негумерину – Кеннеди Нзечукв.

Главный кард UFC 272 начнется в 06:00 (мск), и там можно увидеть основные жаркие бои:

Трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир), и на «Матч ТВ» покажут основной кард.

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