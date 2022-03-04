Во сколько UFC 272 Масвидаль – Ковингтон: когда, во сколько, время начала основного карда 6 марта

6 марта пройдет UFC 272, где в главном бою Хорхе Масвидаль подерется против Колби Ковингтона.
В со-главном — бою Рафаэля Дос Аньоса против Ренато Мойкано, а перед этим подерутся Эдсон Барбоза и Брайс Митчел, перед которыми фанатам смешанных единоборств будет представлено еще 11 жарких поединков.
Во сколько UFC 272
- UFC 272 начнется в 02:00 по московскому времени.
В ранних прелимах турнира подерутся:
- Брайан Келлехер — Умар Нурмагомедов;
- Тим Эллиотт — Тагир Уланбеков;
- Девонт Смит — Людовит Клейн;
- Михал Олексийчук — Дастин Джакоби.
Прелимы UFC 272 стартуют в 04:00 (мск), где встретятся еще 4 пары:
- Джалин Тернер — Джейми Малларки;
- Марина Родригес — Ян Сяонан;
- Мария Агапова — Марина Мороз;
- Николо Негумерину – Кеннеди Нзечукв.
Главный кард UFC 272 начнется в 06:00 (мск), и там можно увидеть основные жаркие бои:
- Колби Ковингтон — Хорхе Масвидал
- Ренато Мойкано — Рафаэл Дос Аньос
- Эдсон Барбоза — Брайс Митчелл
- Кевин Холланд – Алекс Оливейра
- Сергей Спивак – Грег Харди.
Трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир), и на «Матч ТВ» покажут основной кард.