Во сколько UFC 272 Масвидаль – Ковингтон: когда, во сколько, время начала основного карда 6 марта

6 марта пройдет UFC 272, где в главном бою Хорхе Масвидаль подерется против Колби Ковингтона.

В со-главном — бою Рафаэля Дос Аньоса против Ренато Мойкано, а перед этим подерутся Эдсон Барбоза и Брайс Митчел, перед которыми фанатам смешанных единоборств будет представлено еще 11 жарких поединков.

Во сколько UFC 272

UFC 272 начнется в 02:00 по московскому времени.

В ранних прелимах турнира подерутся:

Брайан Келлехер — Умар Нурмагомедов;

Тим Эллиотт — Тагир Уланбеков;

Девонт Смит — Людовит Клейн;

Михал Олексийчук — Дастин Джакоби.

Прелимы UFC 272 стартуют в 04:00 (мск), где встретятся еще 4 пары:

Джалин Тернер — Джейми Малларки;

Марина Родригес — Ян Сяонан;

Мария Агапова — Марина Мороз;

Николо Негумерину – Кеннеди Нзечукв.

Главный кард UFC 272 начнется в 06:00 (мск), и там можно увидеть основные жаркие бои:

Колби Ковингтон — Хорхе Масвидал

Ренато Мойкано — Рафаэл Дос Аньос

Эдсон Барбоза — Брайс Митчелл

Кевин Холланд – Алекс Оливейра

Сергей Спивак – Грег Харди.

Трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир), и на «Матч ТВ» покажут основной кард.