ESPN: Бой Гловера Тейшейры и Иржи Прохазки за титул UFC перенесен

Бой за титул UFC в полутяжелом весе между и Иржи Прохазкой будет перенесен с мая на июнь.

Об этом пишет журналист ESPN Марк Раймонди. Причины данного решения не сообщаются.

Изначально титульный бой должен был состояться 7 мая в рамках турнира UFC 274, который может состояться в Бразилии.

Теперь Раймонди утверждает, что UFC попытается организовать поединок за пояс в июне на турнире 275.

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