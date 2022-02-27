ESPN: Бой Гловера Тейшейры и Иржи Прохазки за титул UFC перенесен

Бой за титул UFC в полутяжелом весе между Гловером Тейшейрой и Иржи Прохазкой будет перенесен с мая на июнь.
Об этом пишет журналист ESPN Марк Раймонди. Причины данного решения не сообщаются.
Изначально титульный бой должен был состояться 7 мая в рамках турнира UFC 274, который может состояться в Бразилии.
Теперь Раймонди утверждает, что UFC попытается организовать поединок за пояс в июне на турнире UFC 275.
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