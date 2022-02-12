Малыхин – о лучшем российском тяжеловесе: «В своем личном рейтинге я сейчас поставлю Саню Волкова»

Временный чемпион ONE в тяжелом весе рассказал, кого считает лучшим тяжем в ММА из России.

«В своем личном рейтинге я сейчас поставлю Саню Волкова на первое место в российских ММА. Я говорю не про мировой рейтинг, а про российские ММА. Безусловно, я его ставлю на первое место, потому что парень очень долго в этой игре.

Я смотрел его бои, когда еще даже не думал, что буду драться. У него большой путь, и все-таки я ставлю его на первое место.

Мне очень нравится Ризван Куниев. Просто у него сейчас небольшая пауза, но он очень хороший тяж. Али Исаев.

Много у нас хороших тяжей. , хотя сейчас он немного недоработал, но я бы ему победу отдал. У нас вообще куча сильных ребят. И я где-то там рядышком стою с ними. Очень приятно», – сказал Малыхин.

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