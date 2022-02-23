Олег Тактаров показал армейское фото: «Гвардии сержант с собакой Юлией»

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров в честь дня защитника Отечества выложил армейское фото в Инстаграм.
«Гвардии сержанты: западный украинец Тымчук, табасаранец Муслим Мислимов и 100% русский (соль земли российской) Олег Тактаров с собакой Юлией (с тех пор мое любимое женское имя). Костерево. 1986-й на 5-м месяце службы», – подписал публикацию Тактаров.
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