Где смотреть турнир Хардкор Россия — США, Емельяненко – Монсон: когда, во сколько прямая трансляция 23 февраля

23 февраля состоится первый международный турнир по кулачным боям в нашей стране — Россия против США. Лучшие из лучших бойцов двух континентов сойдутся в бескомпромиссных противостояниях в прямом эфире федерального канала. Чемпионы хардкора во всех весовых категориях против бойцов из топовых американских лиг.

Где смотреть и во сколько турнир Россия — США

Бой пройдет в Москве 23 февраля в рамках проекта поп-ММА Hardcore FC

Начало в 19:00 (мск)

Прямого эфира возможно не будет, а запись поединка будет опубликована на YouTube-канале организации и в ее же соцсетях. Информация будет обновляться.

Участники и чемпионы Hardcore Fighting:

Мухамед «Киборг» Калмыков

Сослан «Кобра» Асбаров

Тимур «Витязь» Слащинин

Хайбула «Хищник» Мусалов

Виталий «Бодрый» Бодров

Мартин «Лютер» Джуарян

Кирилл Самброс

Самат «Кыргыз» Абдырахманов

Денис «Русский Панчер» Недашковский

Константин «Русский Медведь» Ерохин

Тимур «Золотой» Мусаев

Егор «Русский Гатти» Горшков