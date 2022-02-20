Где смотреть бой Махачев – Грин на UFC Fight Night 202: во сколько прямая трансляция 27 февраля

27 февраля пройдет Fight Night 202, где в главном бою Ислам Махачев подерется против Бобби Грина.

Махачев — пятая строчка рейтинга UFC в легком весе. На его счету 21 побед (13 досочных) и одно поражение. Единственное поражение россиянина случилось в октябре 2015 года, после чего Ислам вернулся на победную серию из 9 побед. В последних противостояниях Махачев уверенно победил Тиаго Мойзеса, проведя удушающий прием в четвертом раунде, а после расправился с Дэном Хукером. После победы над Грином, Махачев же более реально может надеется на боя за пояс.

Его соперник — Бобби Грин — опытный боец, который дерется в промоушене уже 8 лет. На его счету 29 побед и 12 поражений (17–7–1). Бобби идет на серии из двух побед: вырубил Эла Яквинту, а потом перебил Насрата Хакпараста. Последнее поражение ему нанес Рафаэль Физиев.

Где смотреть UFC Fight Night 202 Махачев — Грин