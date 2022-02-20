Амир Хан: «Вероятно, я завершу карьеру»

Бывший чемпион в двух дивизионах (34-6, 21 КО) прокомментировал поражение от экс-чемпиона в полусреднем весе (40-3, 28 КО).

«Я должен все обсудить со своей семьей, но я думаю, что, вероятно, завершу карьеру. Об этом определенно стоит подумать. Я всегда говорил, что не хочу, чтобы бокс заставил меня уйти на пенсию.

Я хочу избежать подобных наказаний, как в бою с Бруком, но такое бывает. Если регулярно проигрывать подобным образом, то это может сказаться на мне в будущем. Утром в понедельник, мы сядем с моей женой и семьей, все обсудим и примем решение», – сказал Хан.

Брук победил Хана техническим нокаутом в 6-м раунде.