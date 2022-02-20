Келл Брук: «Хан – побежден, как я и обещал»

Бывший чемпион мира в полусреднем весе (40-3, 28 КО) прокомментировал победу над экс-чемпионом в двух дивизионах (34-6, 21 КО).

«Я был уверен, что смогу победить досрочно. Это был вопрос времени. Это бои, в которых я хотел участвовать, когда еще ребенком ходил в спортзал. Теперь я снова на вершине. Хан – побежден, как я и обещал.

Это груз с моей груди. Я оказывал на себе огромное давление, так как обещал всем, что побью его. Я действительно верил в свою победу.

Я всегда знал, и даже когда мне было 18 лет, что я являюсь лучшим бойцом, чем Хан. Амиру всегда уделяли больше внимания промоутеры, потому что он выиграл серебро Олимпиады. Сегодня фанаты увидели мегабой, в котором я одержал победу.

Я всегда относился к Хану с некоторым уважением, но трудно хорошо относиться к человеку, который достает тебя на протяжении многих лет.

Сегодня я снимаю перед ним шляпу, за то, что он сделал во время нашего поединка. Хан был потрясен, но все же пытался удержаться», – сказал Брук в эфире Sky Sports.

Брук победил Хана техническим нокаутом в 6-м раунде