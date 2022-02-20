Бонусы UFC Fight Night 201: Хилл и Докос получили по 50 тысяч долларов

Теги MMA Джонни Уокер UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

UFC подвел итоги турнира UFC Fight Night 201, который состоялся в ночь на 20 февраля в Лас-Вегасе.

В организации не стали выдавать денежное вознаграждение за «Бой вечера», ограничившись гонорарами за «Лучшее выступление».

По 50 тысяч долларов получили полутяжеловес Джамаал Хилл, который нокаутировал Джонни Уокера в первом раунде, средневес Кайл Докос, победивший Джейми Пикетта удушающим приемом, полулегковес Дэвид Онама (победа нокаутом в первом раунде над Габриэлем Бенитесом) и Стефани Эггер, одержавшая победу над Джессикой Роуз-Кларк армбаром в первом раунде.

UFC Fight Night 201: Уокер проиграл Хиллу, Докос победил Пикетта и другие бои

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