Во сколько бой Емельяненко — Монсон на Хардкор: время начала боя утром 23 февраля

23 февраля пройдет бой на голых кулаках между ветеранами ММА: Александр Емельяненко подерется против Джеффа Монсона.

Во сколько бой Емельяненко — Монсон

Бой пройдет в Москве 23 февраля в рамках проекта поп-ММА Hardcore FC

Начало в 19:00 (мск)

Первый в истории международный турнир по кулачным боям в нашей стране — Россия против США. Лучшие из лучших бойцов двух континентов сойдутся в бескомпромиссных противостояниях в прямом эфире федерального канала. Чемпионы хардкора во всех весовых категориях против бойцов из топовых американских лиг.

Участники и чемпионы Hardcore Fighting:

Мухамед «Киборг» Калмыков

Сослан «Кобра» Асбаров

Тимур «Витязь» Слащинин

Хайбула «Хищник» Мусалов

Виталий «Бодрый» Бодров

Мартин «Лютер» Джуарян

Кирилл Самброс

Самат «Кыргыз» Абдырахманов

Денис «Русский Панчер» Недашковский

Константин «Русский Медведь» Ерохин

Тимур «Золотой» Мусаев

Егор «Русский Гатти» Горшков