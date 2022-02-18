Взвешивание UFC Fight Night 201: Уокер тяжелее Хилла, Докос легче Пикетта

В Лас-Вегасе (Невада) состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира UFC Fight Night 201, который состоится в ночь на 20 февраля.
В главном событии вечера состоится поединок в полутяжелом весе между Джонни Уокером и Джамаалом Хиллом.
Результаты взвешивания:
Джонни Уокер (93,44 кг) — Джамаал Хилл (92,99 кг);
Кайл Докос (87,5 кг) — Джейми Пикетт (88 кг);
Алан Будо (116,1 кг) — Паркер Портер (119,3 кг);
Джим Миллер (70,8 кг) — Николас Мотта (69,9 кг);
Абдул Разак Альхассан (84,4 кг) — Хоакин Бакли (83 кг).
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