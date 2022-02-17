Где смотреть бой Емельяненко — Монсон на Хардкор Россия – США 23 февраля: во сколько прямая трансляция по Мск

23 февраля пройдет бой на голых кулаках между ветеранами ММА: Александр Емельяненко подерется против Джеффа Монсона.
Первый их бой состоялся в ноябре 2012-го года по правилам ММА на турнире M-1 Challenge 35. В начале боя Там Монсон быстро улучшил позицию и едва не задушил Александра. Зато во втором раунде хватило, и Джефф закончил бой сабмишеном.
С тех пор прошло почти 10 лет. Емельяненко свой последний бой провел против блогера Артема Тарасова по правилам бокса или бега — не было понятно. А вот Монсон совсем недавно Монсон провел боксерский поединок бойцом поп-ММА Тимуром Никулиным и проиграл судейским решением в десяти раундах. При это очень плохо себя показал.
Где смотреть бой Емельяненко — Монсон
- Бой пройдет в Москве 23 февраля в рамках проекта поп-ММА Hardcore FC. Прямого эфира не будет, а запись поединка будет опубликована на YouTube-канале организации и в ее же соцсетях.