Нейт Диаз заявил о желании завершить карьеру: «Я хочу бой с Порье и выйти из этой игры»

Рейтинговый полусредневес UFC Нейт Диаз заявил, что хочет провести поединок против и завершить карьеру бойца.

«Я бы хотел драться с Дастином Порье, что и пытаюсь сделать. Все запутанно, потому что UFC ведет какую-то игру. Я готов драться прямо сейчас. Что происходит?

Дэйна Уайт, давай устроим последний бой, чтобы я мог выйти из игры! Я готов с этим покончить», – сказал Диаз-младший.

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