Кард Bellator 274 Грейси – Сторли, участники, кто дерется 19 февраля

19 февраля пройдет Bellator 274, где в главном бою Нейман Грейси поддерется против Логана Сторли. В со-главном бою Андрей Корешков подерется против Мухамеда Берхамова.
Кард Bellator 274
- Нейман Грейси против Логана Сторли
- Андрей Корешков против Мухамеда Берхамова
- Георгий Караханян против Адама Пикколоти
- Дэвион Франклин против Саида Соумы
- Мандель Налло против Ника Брауна
- Кристиан Эдвардс против Кевина Хейли
- Крис Дисонелл против Джейлона Бейтса
- Авив Гозали против Бобби Кинга
- Бреннан Уорд против Брэндона Белла
- Джордан Ньюман против Коди Герберта
- Кори Сэмюэлс против Джастина Монтальво
- Исайя Хокит против Теодора Макука
- Орландо Мендоса против Джонатана Ди Лоренцо