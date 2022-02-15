Кард Bellator 274 Грейси – Сторли, участники, кто дерется 19 февраля

Теги MMA Bellator Андрей Корешков Нейман Грейси Bellator 274 Бокс/MMA/UFC

19 февраля пройдет Bellator 274, где в главном бою Нейман Грейси поддерется против Логана Сторли. В со-главном бою Андрей Корешков подерется против Мухамеда Берхамова.

Кард Bellator 274

  • Нейман Грейси против Логана Сторли
  • Андрей Корешков против Мухамеда Берхамова
  • Георгий Караханян против Адама Пикколоти
  • Дэвион Франклин против Саида Соумы
  • Мандель Налло против Ника Брауна
  • Кристиан Эдвардс против Кевина Хейли
  • Крис Дисонелл против Джейлона Бейтса
  • Авив Гозали против Бобби Кинга
  • Бреннан Уорд против Брэндона Белла
  • Джордан Ньюман против Коди Герберта
  • Кори Сэмюэлс против Джастина Монтальво
  • Исайя Хокит против Теодора Макука
  • Орландо Мендоса против Джонатана Ди Лоренцо

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные