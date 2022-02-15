Брок Леснар: «Уайт – нормальный парень. Хотя мне могли бы заплатить и больше»

Ветеран ММА Брок Леснар рассказал, как относится к президенту UFC Дэйне Уайту.

«Я бы сказал, что Дэйна Уайт — нормальный парень. Я получил от него много денег. Хотя, быть может, мне могли бы заплатить и больше.

Я больше не смотрю бои. Просто парней так много, что за ними трудно уследить. Я бы хотел, чтобы Дэйна начал поддерживать некоторых парней, чтобы они могли стать нарицательными. Но он занимается организацией супербоев каждую неделю, и это сложно сделать. Трудно оставаться на вершине», – сказал Леснар.

Ранее босса UFC неоднократно обвиняли в плохих финансовых условиях своих бойцов.

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