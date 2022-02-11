Александр Емельяненко: «Я не хулиганил на новогодние праздники. Превосходно себя чувствую»

Российский тяжеловес Александр Емельяненко рассказал о своей физической форме.

«У меня отличная форма. Это все глупости [что перестал тренироваться]. Любимая тема — языком пополоскать мне кости. Все хорошо у меня.

Я не хулиганил на новогодние праздники. Сейчас боксирую. Буквально вчера провел спарринг, сегодня утром потренировался. Превосходно себя чувствую.

Очень много работы мне предстоит в этом году, поэтому сейчас нужно набирать форму», – сказал Емельяненко.

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