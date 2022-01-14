Хабиб заболел коронавирусом и находится на самоизоляции в Сингапуре

Теги UFC Хабиб Нурмагомедов ONE Championship Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе и действующий владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом.

Экс-спортсмен находится в Сингапуре, где должен был быть угловым Сайгида Изагахмаева, у которого запланирован бой в ONE Championship против Джеймса Накашимы.

В настоящий момент Хабиб находится на самоизоляции в гостиничном номере.

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