Тайсон Фьюри: «Джошуа проиграл стероидному средневесу. Приведите Усика к Цыганскому королю, я поставлю его на место»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил о желании провести объединительный бой с хозяином поясов WBA, WBO и IBF Александром Усиком, отобравшим эти титулы после победы над .

«Джошуа позволил вернуть все пояса в Украину, после проделанной мной тяжелой работы по их освобождению. Джошуа – ты большой бесполезный бомж!

Ты позволил маленькому стероидному парню, который поднялся со среднего веса, забрать у тебя все пояса. Понадобиться настоящий британский бомбардировщик вроде меня, чтобы исправить ситуацию и вернуть титулы в Великобританию.

Вы бесполезные мешки. Приведите Усика к «Цыганскому королю» и я поставлю его на место! Я снова избавлю его от титулов», – негодует Фьюри.

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