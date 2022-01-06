Реванш Петра Яна и Стерлинга состоится 5 марта на UFC 272

Стала известна дата и место проведения реванша между чемпионом в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом и временным чемпионом .

Бой состоится 5 марта на турнире UFC 272 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает журналист Бретт Окамото.

В марте 2021-го Яна лишили чемпионского пояса за запрещенный удар коленом в бою со Стерлингом. В октябре россиянин выиграл пояс временного чемпиона, победив решением судей Кори Сэндхагена.

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