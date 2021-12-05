Николай Валуев о Пекине-2022: «Раз бойкот объявили США, теперь еще кто-то объявит. Спорт – уже давно дубина для решения политических вопросов»

Бывший чемпион мира по боксу, ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о решении США объявить дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Решение США смешать спорт с политикой просто показывает их, мягко говоря, не с лучшей стороны. Они хотят посмотреть, кто с ними заодно. Но это всего лишь одна из причин такого поступка.

Раз бойкот объявили США, значит, теперь еще кто-то объявит. Спорт – уже давно дубина для решения политических вопросов. Теперь такой грушей для битья стала и Олимпиада», – сказал Валуев.

США объявили бойкот (дипломатический) Олимпиаде в Пекине. Из-за чего и к чему это приведет?