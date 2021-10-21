Сын Кадырова победил в боксерском поединке. Ему вручили чемпионский пояс, а ринг-анонсер назвал его Мохаммедом Али

Эли Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, провел показательный бой по правилам любительского бокса в рамках турнира «Время Легенд».

В третьем раунде рефери остановил бой Кадырова против Хетага Хаткарова, присудив победу сыну главы Чеченской республики.

Кадыров получил чемпионский пояс, который не вручается в любительском боксе. Также ринг-анонсер назвал Кадырова Мохаммедом Али.

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