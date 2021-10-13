Хабиб о шутке про Конора и дагестанцев: «Это был больше подкол»

Бывший чемпион в легком весе прокомментировал свою скандальную шутку про и дагестанцев.

Боец добавил в сторис инстаграма фото Конора с подписью: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!».

«Это был больше подкол. Ни один здравомыслящий человек не может поддержать этот поступок», – сказал Нурмагомедов.

На прошлой неделе председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалеву, которого трое дагестанцев избили в московском метро за то, что тот заступился за девушку.

«Где моя медаль от Бастрыкина?» Хабиб пошутил так, что стыдно: сравнил Конора и мужчину, избитого дагестанцами в метро

Хабиб про Конора: «Где его медаль от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы!»