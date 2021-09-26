Деонтей Уайлдер: «Фьюри вышел на ринг, чтобы вывести меня из строя – ему это удалось»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе (42-2-1, 41 КО) прокомментировал поражение от чемпиона WBC в тяжелом весе (31-0-1, 22 КО).

«Я сделал все, что мог, но этого не хватило. Я не уверен в том, что произошло.

Я знал, что Фьюри вышел на ринг в весе 125,6 кг не для того, чтобы стать танцором балета. Он пришел, чтобы держаться за меня, попытаться вывести меня из строя – ему это удалось», – сказал Уайлдер.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде.

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