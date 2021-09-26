Эдди Хирн: «Реванш Усика и Джошуа может состояться в марте или апреле»

Промоутер Эдди Хирн сообщил, когда может состояться реванш между британцем Этони Джошуа и чемпионом WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе .

«Думаю, бой может состояться в марте или апреле. Скорее всего. В конце концов у Усика было ужасное рассечение.

Я уверен, что они подумывают об отпуске. Вряд ли в его команде собираются предпринимать что-либо большое до декабря. А вот после мы начнем строить планы», – сказал Хирн.

В конце сентября Усик победил Джошуа единогласным решением судей.

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