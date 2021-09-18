РЕН ТВ покажет третий бой Фьюри – Уайлдер в прямом эфире

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет третий бой между чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом мира в тяжелом дивизионе .

Бой состоится в ночь на 10 октября в Лас-Вегасе. Начало прямой трансляции в 04:45 по московскому времени.

В первом поединке была зафиксирована ничья, в реванше Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде.

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