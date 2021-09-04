Бой Петра Яна и Кори Сэндхагена 30 октября на UFC 267 объявлен официально

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян получил нового соперника на бой 30 октября в рамках UFC 267 в Абу-Даби.

Чемпиона Алджамейна Стерлинга заменит Кори Сэндхаген. На кону боя будет временный титул в легчайшем весе. Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт в интервью ESPN.

Напомним, Стерлинг заявил, что не восстановился после операции на шее.

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Стерлинг про снятие с боя против Яна: «Все это время я играл в догонялки, пытаясь вернуться раньше, чем было возможно»