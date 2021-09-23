Менеджер Яна: «Петр выступит на UFC 267 и будет биться за временный титул. Реванш со Стерлингом неизбежен»

Менеджер бойца UFC Петра Яна Саят Абдрахманов прокомментировал срыв реванша экс-чемпиона и . Второй бой должен был состояться 30 октября на UFC 267, но Стерлинг снялся из-за проблем с шеей.

«К сожалению, наши опасения подтвердились, и Стерлинг снялся с боя. Он изначально не горел желанием драться с Петром, тем более в Абу-Даби. Он не один раз заявлял, что не хочет там выступать, и сейчас нашел причину, чтобы сняться с боя.

Петр все равно выступит в эту дату и будет биться за временный титул, поэтому в будущем реванш со Стерлингом все равно неизбежен.

На данный момент мы дали предварительное согласие на нового соперника, поэтому ждем официальных бумаг», – сказал Абдрахманов.

Петр Ян может подраться с Кори Сэндхагеном за временный титул UFC. У Стерлинга травма