Валентина Шевченко про слова Хабиба о бесполезности ринг-герлз: «Красивые женщины – украшение любого мероприятия»

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко после победы над Лорен Мерфи на UFC 267 отреагировала на слова Хабиба Нурмагомедова про ринг-герлз.
Ранее экс-чемпион промоушена назвал ринг-герлз самыми бесполезными людьми в единоборствах.
«Красивые женщины – украшение любого мероприятия. Хочу, чтобы люди это знали.
Ни у кого нет права называть их бесполезными. Они на том месте, на котором должны быть. Они здесь с самого начала», – сказала Шевченко.
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