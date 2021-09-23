Валентина Шевченко про слова Хабиба о бесполезности ринг-герлз: «Красивые женщины – украшение любого мероприятия»

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе после победы над Лорен Мерфи на UFC 267 отреагировала на слова про ринг-герлз.

Ранее экс-чемпион промоушена назвал ринг-герлз самыми бесполезными людьми в единоборствах.

«Красивые женщины – украшение любого мероприятия. Хочу, чтобы люди это знали.

Ни у кого нет права называть их бесполезными. Они на том месте, на котором должны быть. Они здесь с самого начала», – сказала Шевченко.

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