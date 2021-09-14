Сауль Альварес подрался с Калебом Плантом во время битвы взглядов

В Лос-Анджелесе состоялась стартовая пресс-конференция поединка между чемпионом WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Саулем Альваресом и чемпионом IBF в суперсреднем дивизионе Калебом Плантом.
Во время битвы взглядов Канело толкнул оппонента, после чего между боксерами завязалась потасовка. Плант получил рассечение у правого глаза.
Бой Альварес – Плант состоится 6 ноября в Лас-Вегасе.
Heated face off here before the #CaneloPlant press conference 🤯😳— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) September 21, 2021
Streaming live: https://t.co/mIPZRjJbFo pic.twitter.com/7WXH6hAQu6
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