Сауль Альварес подрался с Калебом Плантом во время битвы взглядов

В Лос-Анджелесе состоялась стартовая пресс-конференция поединка между чемпионом WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Саулем Альваресом и чемпионом IBF в суперсреднем дивизионе .

Во время битвы взглядов толкнул оппонента, после чего между боксерами завязалась потасовка. Плант получил рассечение у правого глаза.

Бой Альварес – Плант состоится 6 ноября в Лас-Вегасе.

Heated face off here before the #CaneloPlant press conference 🤯😳



