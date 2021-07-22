Муслим Гаджимагомедов: «У меня нет особо желания носить серебряную медаль. Мы ехали за золотом»

Российский тяжеловес Муслим Гаджимагомедов прокомментировал исход финального поединка с Хулио ла Крусом на Олимпиаде-2020.

Россиянин проиграл единогласным решением судей и стал серебряным призером.

«Руку не подняли, значит, проиграл. Но думаю, что доминировал по ходу поединка, был активнее, а соперник не боксировал и просто двигался по рингу. Хотя я доставал по корпусу и набирал очки.

Но к сожалению, мне не подняли руку. Значит, проиграл.

У меня нет особо желания носить серебряную медаль. Мы ехали за золотом. Мы неплохо провели финальный поединок, но, к сожалению, не получили того, что хотели.

Но я ее не выкину, она будет среди серебряных медалей, но не золотых», – сказал Гаджимагомедов.

🥈Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призером ОИ-2020