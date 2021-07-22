🥈 Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призером ОИ-2020 по боксу в весе до 91 кг

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На боксерском турнире Олимпиады-2020 в Токио завершился финальный бой в весовой категории до 91 кг.

Россиянин Муслим Гаджимагомедов в финале проиграл единогласным решением судей (0:5) кубинцу Хулио ла Крусу.

Ранее Земфира Магомедалиева стала бронзовым призером в турнире до 75 кг у женщин. В полуфинале россиянка проиграла представительнице Китая Ли Цянь.

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