Хабиб про твит Конора о смерти Абдулманапа: «Когда у тебя есть родители и дети, как ты можешь так себя показывать?»

Бывший чемпион в легком весе прокомментировал твит о смерти Абдулманапа.

После победы Дастина Порье над Конором Хабиб написал: «Добро всегда побеждает зло», а Макгрегор в ответ выложил твит: «Ковид – добро, папа – зло?», но затем удалил запись.

«Только зло может говорить о вашем отце, жене, детях и религии.

Думаю, что он опубликовал этот твит, когда слишком много пил. На следующий день он всегда удаляет эти твиты. Когда он возвращается к нормальной жизни, то смотрит в телефон и говорит: «Ой, посмотри, что я наделал». Затем удаляет.

Когда кого-то нет с нами, его даже нет в живых, это показывает, что у вас внутри. Когда у тебя есть родители и дети, как ты можешь так себя показывать? Я не понимаю, почему его близкие не спрашивают: «Эй, что происходит?»

Когда люди становятся богатыми и знаменитыми, некоторые теряют настоящих людей вокруг себя. Настоящие люди, которые любят вас, скажут правду. Но фальшивые люди всегда говорят: «Ты молодец».

Они никогда ничего тебе не высказывают, потому что не хотят потерять это удобное место. Настоящим людям все равно. Они были с вами до того, как вы стали знаменитыми и богатыми. Им плевать на ваши деньги. Они просто любят тебя.

Я думаю, что Конор потерял многих людей вокруг себя. Не думаю, что у него есть те, которые были с ним раньше, когда он стал чемпионом. Всем нужен кто-то, кто напомнит вам: «Это хорошо, это плохо», – сказал Хабиб.

«Это ужасно». Хабиб отреагировал на твит Конора о покойном отце