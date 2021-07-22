Bellator 263: Фрейре против Макки, Нурмагомедов нокаутировал Муро и другие бои в Инглвуде

Теги полулегкий вес MMA Bellator Патрики Фрейре Усман Нурмагомедов Bellator 263 Бокс/MMA/UFC

В Инглвуде (штат Калифорния, США) проходит турнир Bellator 263.

В главном событии чемпион Bellator в двух дивизионах Патрисио Фрейре (32-4) в финале Гра-при полулегковесов проведет поединок против Эй Джея Макки (17-0).

Другие поединки:

Мадс Бернелл (16-3) победил Эммануэля Санчеса (20-6) единогласным решением судей. Счет: 29-28, 30-27, 30-27.

Усман Нурмагомедов (13-0) нокаутировал Мэнни Муро (12-7) в первом раунде. 

Ислам Мамедов (20-1-1) победил Брента Примуса (10-1) раздельным ным решением судей. Счет: 29-28, 28-29, 29-28. 

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