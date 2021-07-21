Конор может завтра посетить бой Беринчик – Лобов в Киеве

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах может посетить кулачный поединок между боксером и экс-бойцом UFC Артемом Лобовым.

Об этом сообщил глава промоушена «Махач» Андрей Лимонтов.

«На самом деле, это обсуждалось. Он мог приехать зрителем, если бы в своем поединке одержал победу.

Сейчас есть какая-то вероятность, что он приедет, но уверенности нет. Тут психологический момент же.

В спорте такое бывает. Например, человек проиграл и закрылся в себе: «Никуда не хочу, никуда не поеду». И пропадает с радаров на какое-то время», – сказал Лимонтов.

Бой Беринчик – Лобов состоится 24 июля в Киеве.

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