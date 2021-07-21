Николай Валуев о Крыме в составе Украины на сайте Олимпиады-2020: «Крым – это часть России. Без реакции это оставлять нельзя»

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о том, что на официальном сайте Олимпийских игр-2020 в Токио Крым сначала изобразили как часть России, а затем исправили это.

Позже МОК назвал включение Крыма в состав России «досадной ошибкой провайдера, которая была немедленно исправлена», и принес извинения.

«Эта ситуация заслуживает внимания, так как Крым – это часть России. И без реакции это оставлять нельзя. У нас есть МИД, который следит за такими вещами.

Я бы не хотел каждого руководителя международных спортивных организаций каким-то образом в отдельности комментировать. Как они воспринимают реальную действительность, пусть остается выбором этих людей и организаций.

Наша задача – всему миру, если он в чем-то ошибается, последовательно указывать на его ошибки. На спортсменов это никак не должно влиять. У них задача не читать СМИ, а готовиться к соревнованиям», – сказал Валуев.

МОК о Крыме в составе РФ на сайте Олимпиады-2020: «Это досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена»