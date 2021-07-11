Трансляция боя Конор – Порье собрала наибольшее количество зрителей среди российских телеканалов (РЕН ТВ)

Трансляцию поединка между бывшим чемпионом в двух дивизионах и на телеканале РЕН ТВ собрала наибольшее количество зрителей среди российских телеканалов.

По данным Mediascope, турнир UFC 264 собрал у экранов более трех миллионов человек.

РЕН ТВ занял первое место в категории населения 4+, 25-54 лет, а также среди мужского населения.

Так, по России доля в целевой аудитории 25-54 составила 16,6%, а доля мужчин в этой возрастной категории 24,1%.

Кроме того, с учетом малых городов, доля составила 22,4% и 28,3% соответственно. В Москве показатели аудитории 25-54 10,3%, а доля зрителей мужского пола 14,1%.

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