66-летняя бабушка просила UFC фото с Хабибом в свой день рождения. Нурмагомедов с ней встретился

66-летняя жительница Калифорнии в свой день рождения стояла с плакатом у здания UFC с просьбой сфотографироваться с экс-чемпионом промоушена в легком весе .

«Я очень его люблю, и хотела бы встретиться с ним лично. Если я смогу купить билет, я приду на ваш бой в субботу. Я люблю вашу русскую мафию. Вы, ребята, меня воодушевляете», – сказала фанатка.

Она познакомилась с президентом UFC Дэйной Уайтом, который пообещал ей встречу с Нурмагомедовым.

Через некоторое время Хабиб встретился со своей фанаткой и сфотографировался.

Хабиб: «Посмотрите, как я выступил с Конором, Порье и Гейджи. Они все – убийцы. Эти парни были на пике, когда я дрался с ними»

Хабиб: «Я на одном уровне с Федором, Сильвой, Джонсом, Кормье, Джонсоном и Сен-Пьером»