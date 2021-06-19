66-летняя бабушка просила UFC фото с Хабибом в свой день рождения. Нурмагомедов с ней встретился

66-летняя жительница Калифорнии в свой день рождения стояла с плакатом у здания UFC с просьбой сфотографироваться с экс-чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
«Я очень его люблю, и хотела бы встретиться с ним лично. Если я смогу купить билет, я приду на ваш бой в субботу. Я люблю вашу русскую мафию. Вы, ребята, меня воодушевляете», – сказала фанатка.
Она познакомилась с президентом UFC Дэйной Уайтом, который пообещал ей встречу с Нурмагомедовым.
Через некоторое время Хабиб встретился со своей фанаткой и сфотографировался.
Mission accomplished ✅ @DanaWhite— UFC (@ufc) July 14, 2021
A very happy birthday to one of @TeamKhabib’s biggest fans https://t.co/pixddpVkUf pic.twitter.com/yiLVtkLtd1
Хабиб: «Посмотрите, как я выступил с Конором, Порье и Гейджи. Они все – убийцы. Эти парни были на пике, когда я дрался с ними»
Хабиб: «Я на одном уровне с Федором, Сильвой, Джонсом, Кормье, Джонсоном и Сен-Пьером»