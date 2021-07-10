А что кроме триумфа Италии на Евро? Конора унесли на носилках, Джокович взял 20-й «Шлем», Каспаров проиграл за 7 ходов, сборная США по баскетболу влетела Нигерии

Италия взяла Евро, обыграв Англию на «Уэмбли» в серии пенальти. А чем жил остальной спорт, пока мир восхищался спасениями Доннарумы?

1. 🏒 Бывший защитник «Монреаля» Андрей Марков получил дисквалификацию на полтора года от РУСАДА.

Кубок Стэнли в этом году привезут в Россию. НХЛ дала разрешение Кучерову, Сергачеву и Василевскому показать его в родных городах.

2. 🏀 «Милуоки» показал признаки жизни: еще одна великая игра от Янниса Адетокумбо (41 очко + 13 подборов + 6 передач) принесла победу «Бакс» – пока 1-2 в серии.

Согласно информации греческого издания SDNA, питерский «Зенит» заплатил 700 000 евро за место в Евролиге.

Сборная США по баскетболу проиграла Нигерии. Это третье поражение в 57 товарищеских матчах с 1992 года.

Молодежная сборная США взяла чемпионат мира U19. Чет Холмгрен – MVP!

3. 🎾 Новак Джокович шестой раз выиграл «Уимблдон», победив в финале Маттео Берреттини. Серб взял 20-й «Большой шлем» и сравнялся с рекордом Федерера и Надаля. А еще стал первым мужчиной с 1969-го, выигравшим титулы на трех первых ТБШ года.

Кроме того, Новак покорил сердца, после финала подарив ракетку маленькой девочке на трибунах.

Теперь Джоковича многие считают объективно величайшим теннисистом в истории. Он от таких оценок воздерживается: «Я считаю себя лучшим. Вопрос того, величайший ли я в истории, я оставляю другим».

4. 🏎️ Мик Шумахер рассказал, зачем осматривает машины соперников после финиша гонок

5. 🥊 Конор проиграл техническим нокаутом, его унесли на носилках (травма ноги), но ирландец не сильно расстроился: за проигранный бой против Порье он заработал 5 млн долларов. Дастин – всего миллион.

Порье отреагировал на слова Дэйны Уайта о потенциальном четвертом поединке с Конором. Американец считает, что для титульника против него Макгрегор должен будет хоть кого-то победить.

Российский тяжеловес UFC Александр Волков сообщил, что дата и соперник уже есть, и совсем скоро о новом поединке будет объявлено.

6. ♟️Завершился этап Grand Chess Tour по шахматам: победил француз Максим Вашье-Лаграв. Возвращение Гарри Каспарова вышло неудачным: последнее место в блице и всего 2,5 очка в 18 партиях (одну он проиграл за 7 ходов).

7. 🏃Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Рено Лавильени получил травму лодыжки и может пропустить Игры в Токио.

Чемпионка Лондона-2012 в прыжках в длину Бритни Рис бойкотирует «Бриллиантовую лигу» из-за нового формата соревнований. Ее не устраивает правило о распределении мест в топ-3 по последней попытке.

🚴‍♂️15-й этап веломногодневки «Тур де Франс» выиграл американец Сепп Кусс. Словенец Тадей Погачар продолжает лидировать в общем зачете.