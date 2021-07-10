У Конора сломана большеберцовая кость. Он перенесет операцию

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал травму Конора Макрегора, полученную в бою с на UFC 264.

Журналисты выяснили, что у Макгрегора перелом большеберцовой кости ноги.

«Мне показалось, что это лодыжка, но я не врач. Как только ему сделают рентген, они точно узнают, что случилось.

Конору стоит завершить карьеру? Завтра ему предстоит операция. Мы не знаем, как долго он будет отсутствовать, сколько ему понадобится времени на реабилитацию и терапию», – сказал Уайт.

Порье одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Врач остановил бой из-за перелома ноги .

Дэйна Уайт: «Порье будет драться за пояс. Конор выздоровеет и у них с Дастином будет реванш»

Видео перелома ноги Конора в бою с Порье