Дэйна Уайт: «Порье будет драться за пояс. Конор выздоровеет и у них с Дастином будет реванш»

Теги UFC Дэйна Уайт MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Конор Макгрегор Конор Макгрегор – Дастин Порье UFC 264 Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал исход поединка Конора Макгрегора и Дастина Порье на UFC 264.

Порье победил техническим нокаутом. Конор сломал ногу в концовке первого раунда.

«Это второй перелом ноги Конора в последних трех боях. Это паршиво. Никто не хочет видеть такое окончание боя. Я с Конором смог поговорить лишь тогда, когда он был в октагоне.

Дастин будет драться за пояс в легком весе. Потом Конор выздоровеет и, наверное, у них будет реванш с Порье. Не думаю, что их противостояние окончено. Невозможно завершить бой вот так.

Не знаю, как надолго выбыл Макгрегор», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Видео перелома ноги Конора в бою с Порье

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