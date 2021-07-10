Дэйна Уайт: «Порье будет драться за пояс. Конор выздоровеет и у них с Дастином будет реванш»

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал исход поединка и на UFC 264.

Порье победил техническим нокаутом. Конор сломал ногу в концовке первого раунда.

«Это второй перелом ноги Конора в последних трех боях. Это паршиво. Никто не хочет видеть такое окончание боя. Я с Конором смог поговорить лишь тогда, когда он был в октагоне.

Дастин будет драться за пояс в легком весе. Потом Конор выздоровеет и, наверное, у них будет реванш с Порье. Не думаю, что их противостояние окончено. Невозможно завершить бой вот так.

Не знаю, как надолго выбыл Макгрегор», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Видео перелома ноги Конора в бою с Порье

Хабиб про победу Порье над Конором: «Добро всегда побеждает зло»