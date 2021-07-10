Дастин Порье: «Карма – это зеркало. Иногда такое происходит»

Легковес UFC Дастин Порье прокомментировал победу над Конором Макгрегором на UFC 264.
Бой закончился после первого раунда, после того, как ирландец подвернул голеностоп. Порье присудили победу техническим нокаутом в 1-м раунде.
«Я заблокировал один из его лоукиков и почувствовал щелчок в его ноге. Это случилось раньше конца первого раунда.
Он говорил, что собирается убить меня в октагоне. Это не входит ни в какие рамки.
Он попал мне хорошим кроссом, как и в прошлом поединке – я не видел его удара. Он тянул меня за перчатки вниз, я пытался сказать это рефери.
Карма – это зеркало. Иногда такое происходит», – сказал Порье.
Конор проиграл Порье техническим нокаутом. Макгрегор сломал ногу