Хабиб: «В MMA очень мало интеллектуалов»

Бывший чемпион UFC в легком весе назвал четырех интеллектуалов в ММА.

«Вообще в очень мало интеллектуалов. По общению, по высказываниям видно бывает, что человек читает и читает ли вообще.

Я своим близким всегда говорю – читайте, изучайте, смотрите свои интервью и высказывания, анализируйте, где и что вы сказали, ведь не всегда человек может быть прав. Нужно воспринимать этот мир не только своим умом.

Считаю, – очень интеллектуальный парень. Он много читает, развивается. Нравится мышление , хотя не со многими его взглядами я согласен. Видно, что человек начитан. Другой вопрос, чем и как.

Мне нравится, как Шлеменко мыслит, его убежденность в отстаивании своих прав. Также я считаю, что – очень харизматичный парень. Но мне не нравится, что он не показывает себя в СМИ», – сказал Нурмагомедов.

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