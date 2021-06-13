Ломаченко против Накатани, Брэнт проиграл Алимханулы и другие бои в Лас-Вегасе

27 июня в Лас-Вегасе на арене Virgin Hotels состоится бой между бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях (14-2, 10 КО) и японским легковесом Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

Другие бои вечера:

(10-0, 6 КО) победил техническим нокаутом Роба Брэнта (26-3, 18 КО). Брэнт отказался выходить на девятый раунд.

Джовани Сантильян (27-0, 15 КО) победил Сесила МакКаллу (23-5, 10 КО) единогласным решением судей. Счет: 80-72, 79-73, 78-74.

Накатани стилистически удобен Ломаченко, но нужно полностью изменить тактику. Еще одно поражение Василию никто не простит

Ломаченко показал вес 61,05 кг, Накатани – 60,96 кг