Хабиб претендует на звание «Лучший боец года» от ESPN. Его конкуренты – Нганну, Намаюнас и Нуньес

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Роуз Намаюнас Аманда Нуньес Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Престижная премия ESPN Espy Awards 2021 назвала кандидатов на звание «Лучший боец года».

В их числе бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Его конкурентами станут действующие чемпионы Фрэнсис Нганну, Роуз Намаюнас и Аманда Нуньес.

Награды ESPY Awards вручаются с 1993 года. Каждый болельщик может проголосовать за бойцов в 31 категории на официальном сайте ESPN.

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