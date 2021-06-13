Хабиб претендует на звание «Лучший боец года» от ESPN. Его конкуренты – Нганну, Намаюнас и Нуньес

Престижная премия ESPN Espy Awards 2021 назвала кандидатов на звание «Лучший боец года».
В их числе бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Его конкурентами станут действующие чемпионы Фрэнсис Нганну, Роуз Намаюнас и Аманда Нуньес.
Награды ESPY Awards вручаются с 1993 года. Каждый болельщик может проголосовать за бойцов в 31 категории на официальном сайте ESPN.
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