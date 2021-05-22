Флойд Мейвезер: «Пол оказался лучше, чем я о нем думал»

Бывший чемпион мира в пяти дивизионах прокомментировал поединок против блогера .

«Он оказался лучше, чем я о нем думал. Он жесткий соперник. Хороший экшен, мне было весело. Я был удивлен им.

О да, мне было весело. Что дальше? Мы не знаем, что нас ждет в будущем, но я поговорю об этом со своей командой и посмотрим, куда мы пойдем дальше.

Я занимаюсь этим спортом 25 лет. Понимаю, что мне не 21, но сегодня вечером я повеселился», – рассказал Мейвезер.

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