Флойд Мейвезер: «Пол оказался лучше, чем я о нем думал»

Бывший чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер прокомментировал поединок против блогера Логана Пола.
«Он оказался лучше, чем я о нем думал. Он жесткий соперник. Хороший экшен, мне было весело. Я был удивлен им.
О да, мне было весело. Что дальше? Мы не знаем, что нас ждет в будущем, но я поговорю об этом со своей командой и посмотрим, куда мы пойдем дальше.
Я занимаюсь этим спортом 25 лет. Понимаю, что мне не 21, но сегодня вечером я повеселился», – рассказал Мейвезер.
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