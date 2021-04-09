Флойд Мейвезер: «Готов провести реванш с Конором. Это легкий соперник для меня»

Теги Флойд Мейвезер-младший UFC MMA полусредний вес (MMA) Конор Макгрегор бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер может провести реванш против экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.

«Готов ли я к реваншу с ним? Конечно. Это легкий соперник для меня.

Даже если я заработаю 50 миллионов долларов, это очень неплохо для пенсионера», – сказал Мейвезер.

В августе 2017 года Мейвезер нокаутировал Макгрегора в десятом раунде.

Флойд Мейвезер подготовит Тайрона Вудли к бою против Джейка Пола

Флойд Мейвезер против Логана Пола. Онлайн самого сумасшедшего боя года

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья