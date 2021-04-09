Флойд Мейвезер: «Готов провести реванш с Конором. Это легкий соперник для меня»

Бывший чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер может провести реванш против экс-чемпиона в двух дивизионах .

«Готов ли я к реваншу с ним? Конечно. Это легкий соперник для меня.

Даже если я заработаю 50 миллионов долларов, это очень неплохо для пенсионера», – сказал Мейвезер.

В августе 2017 года Мейвезер нокаутировал Макгрегора в десятом раунде.

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