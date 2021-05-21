Хабиб о бое Емельяненко – Джиган: «Со стороны можно будет посмотреть»

Экс-чемпион UFC в легком весе прокомментировал организацию боя между тяжеловесом ММА Александром Емельяненко и рэпером .

«Они никак не могут найти площадку для поединка? Думаю, не совсем площадку. Они не могут найти людей, которые им заплатят за бой.

Но нам не интересно такое направление боев. Как вы любите говорить – поп-мма. Мы особо в эту сторону не развиваемся.

Этот бой нам как организаторам не интересен. Со стороны можно будет посмотреть», – рассказал Нурмагомедов..

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